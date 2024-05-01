شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

قارن شادي محمد، نجم الأهلي السابق بين مهاجمي الأهلي عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

وقال شادي محمد: “موديست سنّه مش مساعده مع الأهلي واللي بيعمله وسام أبو علي ميقدرش مهاجم في الأهلي زيه”

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.