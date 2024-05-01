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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود كهربا داخل المسجد بأحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر كهربا داخل المسجد لأداء صلاة الفجر، وكتب: “اعلموا أن الفجر راحة وطمأنينة”. 

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دوري الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت  25 من نفس الشهر.

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