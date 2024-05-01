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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي أمير هشام عن رفض الأهلي إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90 :"الأهلي حتى الآن يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر قبل موعد الفيفا الرسمي بعد تقديم موعد المعسكر".

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت  25 من نفس الشهر.

- الأهلي معكسر منتخب مصر منتخب مصر الفيفا

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الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

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