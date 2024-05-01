تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة 20 من الدوري الممتاز.

ويعاون أحمد الغندور في إدارة اللقاء، كل من أحمد حسام طه ويوسف البساطي، والحكم الرابع مبروك نبيل، بالإضافة إلى ثنائي تقنية "فار" طارق مجدي ومصطفى الشهدي.

كما اختارت اللجنة الحكم إبراهيم محمد لإدارة مباراة إنبي مع بيراميدز ضمن الجولة 20 أيضًا للدوري، على أن يعاونه هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري، والحكم الرابع محمود منصور، وثنائي "فار" محمود بسيوني وصبحي العمراوي.