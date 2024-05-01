بشأن الخطيب.. مهيب عبد الهادي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن رئيس بعثة الأهلي في النهائي أمام الترجي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب :خاص لـ اللعيب.. الخطيب رئيس بعثة الأهلي في النهائي أمام الترجي.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.