الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
داليا الأتربي: تعديل ترتيب الأب في الحضانة ضرورة لحماية حقوق الأطفال

داليا الاتربي
داليا الاتربي
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، عضو  فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية أن ملف الحضانة يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل لتحقيق التوازن بين حقوق الأبوين، مشددة على ضرورة تعديل ترتيب الأب في الحضانة ليصبح في المرتبة الثانية بدلًا من ترتيبه الحالي المتأخر في القانون، والذي يصل إلى رقم ١٦ في ترتيب الحضانة، معتبرة أن هذا الوضع لا يحقق مصلحة الطفل ولا يواكب المتغيرات المجتمعية.

وأضافت الأتربي أن من أبرز المشكلات القائمة حاليًا نظام الرؤية، الذي لا يتجاوز في كثير من الحالات 3 ساعات أسبوعيًا، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بظروف أو تقدير الطرف الحاضن، وهو ما يحرم الأب من دوره الحقيقي في حياة أبنائه، ويؤثر سلبًا على التوازن النفسي للطفل.

وطالبت النائبة باستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما يضمن تواصلًا حقيقيًا ومستمرًا بين الأب وأبنائه في بيئة طبيعية، بعيدًا عن الأطر الشكلية التي لا تحقق الهدف التربوي والاجتماعي المطلوب.

وشددت على أن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من مصلحة الطفل أولًا، مع ضمان حقوق جميع الأطراف بشكل عادل، مؤكدة أنها ستتقدم بمقترحات واضحة في هذا الإطار ضمن مناقشات قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة.

واكدت  داليا الاتربي على ضرورة عودة السنة الحضانة لسابق عهده من عام ١٩٢٥ حتى عام 1985 بحيث يكون سن الحضانة للولد ٧ سنوات والبنت ٩ سنوات

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

السيطرة على حريق بشارع خسرو في حلوان.. تفاصيل

مصرع شخص علي يد آخر في مشاجرة بالمنوفية

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بأسوان

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

