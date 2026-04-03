تعدى على حيوان بحجارة .. تعرف على عقوبة تعذيب الحيوانات بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على حمار بإستخدام الحجارة بالبحيرة.

وتصدى القانون لجرائم تعذيب الحيوانات وفقا للقانون وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

عقوبة تعذيب الحيوانات

اعتبر قانون العقوبات التعدى على الحيوانات أو تعذيبها، جريمة يعاقب عليها، حيث حدد فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لا تزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

تفاصيل الواقعة

تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (بائع خضروات - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لحث الدابة على السير تم إتخاذ الإجراءات القانونية.