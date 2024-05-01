شادي محمد: رمضان صبحي مش مرحب بيه في الأهلي.. وخالد بيبو مظلوم

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات شادي محمد نجم الأهلي السابق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شادي محمد عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد : رمضان صبحي مش مرحب بيه في الأهلي ومفيش كورة بعد الأهلي "الحياة بتخلص" وخالد بيبو مظلوم جدا، وعمرو ذكي أصعب مهاجم واجهته.



وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.