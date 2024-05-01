رئيس إنبي يكشف أزمة مباراة الطلائع.. ويشكو من غياب تكافؤ الفرص

طالب أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص مهما كلف الأمر من عقوبات، بعد أزمة مباراة فريقه أمام الطلائع، بالدوري المصري، بسبب الإضاءة في الملعب.

وأكد “الشريعي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ناديه تفاجئ بإيقاف مدير الكرة بنادي إنبي، لمدة 4 مباريات مع غرامة مالية تحت مسمى سلوك غير رياضي، وهو أمر غير مفهوم.

وأشار إلى أنه خاطب عامر حسين بصفاته الثلاث، بضرورة فتح تحقيق في إيقاف محمد إسماعيل، خاصة أن عقوبته غير مقنعة، مؤكدًا أنه لم يطلب إلغاء العقوبة، إلا أن إصدار العقوبة في اليوم التالي أمر غريب للغاية.

وواصل "الشريعي" تصريحاته، بأن الحكم نادر قمر الدولة، سبق وأدار مباراة إنبي وفيوتشر الموسم الماضي بكأس مصر، والذي شهد واقعة شهيرة بإعلانه وقت بدل من الضائع 25 دقيقة، فضلًا عن أنه طرد محمد إسماعيل أيضًا، ليتم إيقافه لمدة 4 مباريات.

وتابع رئيس إنبي، بأن مباراة فريقه أمام طلائع الجيش الماضية، كانت شاهدة على مشادة بين محمد إسماعيل ونادر قمر الدولة أيضًا، مضيفًا «حدث تجاوز من الطرفين لذلك طالبنا بتطبيق العدالة، لأنه ليس من المنطقي أن يعاقب إسماعيل فقط».

واختتم تصريحاته، بأن كل الإجراءات والشواهد تؤكد أن تكافؤ الفرص مع إنبي غير متوفر تمامًا من جانب المسؤولين عن الكرة المصرية، مشددًا على أن دوري 2003 لم يتم حسمه بعد رغم الشكوى التي مر عليها 9 أيام حتى الآن.

