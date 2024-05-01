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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية مجانية لعلاج غير القادرين بكفرالشيخ والمنيا

صدى البلد

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة علاجية بالتعاون مع جمعية الأورمان استهدفت توقيع الكشف الطبي على 117 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي العلوى وأبو درازو بمركز فوة، وقرى اسحاقة وعزبة الشرقي وعزبة لين مركز كفرالشيخ، وقريتي دمرو الحداد وعزبة الحداد بمركز سيدي سالم، بالتعاون مع المستشفى الجامعي، تحت رعاية المحافظ جمال نورالدين. 


وأعلنت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة الدكتورة ماجدة جلالة، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.


من جانبه، أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


وأضاف أن الجمعية بالمحافظة نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة، وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.


وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1508 حالات مرضية خلال قافلة طبية مجانية بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط على مدار يومين ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.


وأضاف أن القافلة شملت مختلف التخصصات منها: جراحة وباطنة وأطفال، وتنظيم الأسرة وجلدية، إلى جانب إجراء 171 تحليلاً متنوعًا، و8 حالات أشعة عادية و173 كشفًا مبكرًا للضغط والسكر وتم تحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.
 

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