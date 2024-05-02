مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في أسوان

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع من إحدى العمارات السكنية بمدينة أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة في أسوان يفيد بسقوط فتاة من الطابق الرابع من إحدى العمارات السكنية بمدينة النفق وتحديداً بجوار مدرسة أحمد ماهر، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة .

جثة

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث للمعاينة والتحرى عن الأسباب وراء الواقعة ، وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الفتاة تدعى ولاء . س 17 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .