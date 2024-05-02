مجمع إعلام أسوان ينظم ندوة عن الهجرة غير الشرعية وآليات المواجهة

عقد مجمع إعلام أسوان التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة عن الهجرة غير الشرعية وآليات المواجهة بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان.

حاضر الندوة الدكتور عبد المنصف رشوان رئيس قسم التدريب بمعهد الخدمة، وبحضور الجمهور طلاب وطالبات الفرقة الثانية بالمعهد، وتناول فى حديثه عن الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية.

جهود

وأوضح أن هذه الندوة نفسها تعتبر من أساليب المواجهة لأنها تقوم بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشباب وتعرضهم للهلاك فى سبيل تحقيق هدف زائف لا يمكن تحقيقه.

وفى نهاية الندوة أكد على أن الحياة كفاح وأن الشباب يجب أن يجتهدوا ويعملوا من أجل تحقيق أهدافهم وأن لكل مجتهد نصيب ، نسق الندوة وأدارها أحمد عبد الحميد محمد شاذلى الجميلى مسئول البرامج الإعلامية بالمركز وتحت إشراف مدير مجمع إعلام أسوان الأستاذة إيمان عبد الحليم أحمد.