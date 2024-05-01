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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستجيب لمطلب أهالى نجع هشام بنصرالنوبة بتوفير التيار الكهربائى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى لفتة إنسانية جبراً لخواطر البسطاء، وفى إستجابة سريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أهالى نجع هشام، والمقيمين فى المنطقة الوسطى بين نجعى الرحاب والقطايفة الواقعة فى الناحية الشرقية لقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، بشأن توصيل التيار الكهربائى لهم.

وأثناء لقاءه بأهالى نجع هشام برفقة النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب أكد محافظ أسوان على أنه تم إعطاء توجيهاته للسكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى للتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الكهرباء، وأيضاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز لتركيب محول كهربائى وزراعة أعمدة إنارة بطول 7 كم، وبتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه حتى يتسنى ضخ الخدمة وتوفيرها لأهالى النجع الذى يقيم فيه 600 نسمة، ويضم نحو 35 منزل. 

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حياة كريمة 

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده القرى والنجوع من ملحمة للعمل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " يساهم فى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً، وخاصة المقيمين فى المناطق النائية. 

ومن جانبهم قدم أهالى نجع هشام شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة وتلبية مطلبهم بتوفير الكهرباء لهم بعد أن كانوا يعانون على مدار سنوات طويلة من عدم توفيرها، وهو ما يحقق لهم الأمن والأمان وتوفير حياة كريمة لهم ولأولادهم.

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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