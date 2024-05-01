تستوعب 700 طالب.. محافظ أسوان يفتتح مدرسة الحكمة الثانوية بنصر النوبة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، والتى تم إنشاؤها دعماً من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " منظمة الإيفاد " ضمن مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة " سيل " بتكلفة وصلت إلى 12 مليون جنيه.

وتضم المدرسة 27 فصلا دراسيا يستوعب حوالى 700 طالب ، ومعامل ، وقاعتين للأنشطة والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والملاعب الحضارية ، ومقامة على مساحة 2500 م2.

مدرسة

وأثناء تفقده لمكونات المدرسة الجديدة برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب ، والمهندس حمدى الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولى للتنمية الزراعية ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والشعبية والأهلية.

ووجه اللواء أشرف عطية شكره للصندوق الدولى للتنمية الزراعية " منظمة الإيفاد " على دعمهم للجهود الحكومية من أجل تحويل قرى وادى الصعايدة بإدفو ، ووادى النقرة بنصر النوبة إلى قصص نجاح للمناطق الريفية المتكاملة الخدمات والمرافق ، تواكباً مع ما تشهده القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من ملحمة متناغمة من الإنجازات لما تضمه من مشروعات بمختلف قطاعات العمل العام.

وكلف المحافظ بأهمية تكثيف المسطحات الخضراء والزراعات ، والإهتمام بالنظافة العامة، فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات داخل الملعب متعدد الأغراض الملحق بالمدرسة لممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة وصقل مهاراتهم فى الألعاب المتنوعة.