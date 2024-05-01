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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تستوعب 700 طالب.. محافظ أسوان يفتتح مدرسة الحكمة الثانوية بنصر النوبة

مدرسة الحكمة الثانوية
مدرسة الحكمة الثانوية بنصر النوبة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، والتى تم إنشاؤها دعماً من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " منظمة الإيفاد " ضمن مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة " سيل " بتكلفة وصلت إلى 12 مليون جنيه. 

وتضم المدرسة 27 فصلا دراسيا يستوعب حوالى 700 طالب ، ومعامل ، وقاعتين للأنشطة والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والملاعب الحضارية ، ومقامة على مساحة 2500 م2.

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مدرسة 

وأثناء تفقده لمكونات المدرسة الجديدة برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب ، والمهندس حمدى الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولى للتنمية الزراعية ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والشعبية والأهلية. 

ووجه اللواء أشرف عطية شكره للصندوق الدولى للتنمية الزراعية " منظمة الإيفاد " على دعمهم للجهود الحكومية من أجل تحويل قرى وادى الصعايدة بإدفو ، ووادى النقرة بنصر النوبة إلى قصص نجاح للمناطق الريفية المتكاملة الخدمات والمرافق ، تواكباً مع ما تشهده القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من ملحمة متناغمة من الإنجازات لما تضمه من مشروعات بمختلف قطاعات العمل العام. 

وكلف المحافظ بأهمية تكثيف المسطحات الخضراء والزراعات ، والإهتمام بالنظافة العامة، فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات داخل الملعب متعدد الأغراض الملحق بالمدرسة لممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة وصقل مهاراتهم فى الألعاب المتنوعة.

 

 

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