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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحتفال مكتب شئون القبائل بالمخابرات الحربية بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء بإعتبارها مناسبة من أعز الأيام الوطنية المجيدة

وذلك بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد أيمن عليان قائد مكتب المخابرات الحربية ، والعميد حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى ، والعقيد محمد دنيا رئيس مكاتب شئون القبائل ، فضلاً عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات العسكرية والأمنية والجامعية والدينية والشعبية والتنفيذية والمجتمعية. 

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة عبر اللواء أشرف عطية عن إعتزازه وتقديره لحرص قواتنا المسلحة من خلال المخابرات الحربية ومكتب شئون القبائل على تنظيم هذه الإحتفالية والتى تباركها أرواح أبنائنا من شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة وتحرير الوطن ، ليكون ذلك تجسيداً حياً لأسمى معانى الولاء والإنتماء والتضحية ، ولتظل رايتها تخفق فى سماء الدنيا بالعزة والكرامة فهذا الإلتحام بين الشعب والجيش والشرطة هو أعظم ما عاشته وتعيشه مصر طوال تاريخها.

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حفل

وأكد أشرف عطية على أن إحتفالنا يعبر عن ملحمة لشعب عظيم يثبت مراراً وتكراراً عشقه لتراب هذا الوطن بحروب خاضها بكل بسالة وشجاعة فى سبيل تحرير الوطن والدفاع عن مقدساته الغالية من أجل تحقيق الأمن فى ربوع كنانة الله وهو الذى يعكس مدى إصرار أبنائها على إستتباب الأمن والإستقرار. 

وقدم عطية التحية لكل شهيد ومصاب على ما قدمه لشعب مصر العظيم من التضحية فبدمائهم الطاهرة إرتوت سنابل النماء والأمل فى غدِ أفضل ومستقبل مشرق فهم دائماً فى قلوبنا ووجداننا وستزيدنا تضحياتهم إصراراً وعزيمةً لتحقيق الطموحات المنشودة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، مقدماً التحية أيضاً لكل يدٍ تبنى وتعمر وتزرع وتصنع لبناء جمهوريتنا الجديدة ، ليعم فيها الخير والنماء والمستقبل المشرق لشعب مصر الآبى العظيم. 

وفى نهاية الحفل الذى بدأ بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تم تقديم فقرات غنائية لفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة أسوان .

 

 

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