منطقة أسوان تجري التصفيات النهائية لمسابقة "الأزهري الصغير"

أجرت منطقة أسوان الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة «الأزهري الصغير» للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ على مستوى معاهد المنطقة.

من جانبه تابع فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، التصفيات النهائية التى تمت بديوان عام المنطقة، واطمأن فضيلته على الالتزام بالقواعد المنظمة للمسابقة، مشيداً فضيلته بمستوى المتسابقين، كما كرم فضيلته التلاميذ المشاركين في التصفيات الأولية والنهائية للمسابقة، وكذلك تكريم لجنة التحكيم.

تكريم

وتم توثيق الاختبارات عن طريق الحاسب الآلي وتسجيل تلاوة كل طالب على حدة بالكاميرا صوت وصورة، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ليتم تصعيد الطفل الفائز بلقب " الأزهري الصغير" على مستوى معاهد المنطقة، للمشاركة بالتصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن المسابقة تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين إدارة رياض الأطفال وإدارة شؤون القرآن الكريم وإدارة الكمبيوتر التعليمي.