انطلاق فعاليات المشروع القومي نادي القيادات الشبابية YLC في الجيزة

افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فعاليات المشروع القومي « نادي القيادات الشبابية YLC » بمحافظة الجيزة اليوم ويستمر لمدة أربعة أيام بمركز شباب الصفا التابع لإدارة العمرانية بمشاركة 40 شابًا وشابة من القيادات والكيانات والكوادر الشبابية بالمحافظة ومشاركة الوافدين والجاليات المقيمة بمصر.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ويرافقه عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب.

بدأ الإفتتاح بجلسة نقاشية حول "كيفية صناعة القرار ومواجهة الأزمات وحل المشكلات.

حيث تم تقسيم المتدربين إلى ورش عمل لوضع مقترحات للائحة المنظمة لنادى القيادات الشبابية، واللجان المقترحة وأهدافها، ثم دارت المحاضرة الثانية حول مبادئ السياسة والمشاركة السياسية ( تثقيف سياسى)، ودور الشباب في المشاركة السياسية كما تم عرض فيديو توضيحيى يعرض ماهية نادى القيادات الشبابية معد من قبل وزارة الشباب والرياضة كذلك تم عرض فيديو تقديمى مصمم من قبل الشباب المشاركين من اعضاء نادى القيادات الشبابية.

أستمع الدكتور أحمد عبد الوكيل إلى الشباب المشارك حيث فتح باب الحوار من قبل ممثلي المدن والقرى بالمحافظة وتحدث شباب الصف عن مدى التغيير الإيجابي الذي طرأ عليها بعد دخول حياة كريمة للقرى وكم الأنشطة المتنوعة داخل مراكز الشباب التي غيرت حال النشء والشباب بتنفيذ الوزارة لبرامج متعددة لخدمتهم ، كما أعرب شباب البدرشين عن رغبتهم في تطوير مراكز الشباب وهذا ما أكده وكيل الوزارة على أن البدرشين والعياط ومنشأة القناطر في خطة المرحلة القادمة من حياة كريمة وسيجد الجميع كل ما يتمناه من تطوير في الفترة القادمة ،وتحدثت أحد الفتيات عن كونها مدربة لبرامج تقدمها الوزارة داخل مراكز الشباب ومدى الاستفادة التي تعود على تكوين الشخصية وتحديد الأهداف بصورة تنظيمية أكبر في حال تردد النشء والشباب على المراكز و الإستفادة من تلك التدريبات .

وشكر الآخر وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة على الدعم الدائم والملحوظ للشباب بداية بفتح مجال للتطوع ومشاركته في برامج ثقلت شخصيته ونمت مواهبه وصولاً إلى مشاركته في نادي القيادات الذي يؤهله للقيادة في أي مجال.

وفي حديثه تقدم وكيل الوزارة بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على البرامج المتعددة التي تنفذها الوزارة والتي تظهر جلية في الصورة التي أصبح عليها الشباب اليوم حيث أصبح الشاب قادر على صنع قراره ،لديه الجاهزية للمشاركة في العمل العام ،مستعد لخوض مجال العمل بتهيئته داخل تلك البرامج كما تستمر الوزارة مع أبناءها لتؤهلهم للقيادة .

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من تنفيذ المشروع القومي بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات، في إطار يدعم المساوة بين الجنسين، ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويتيح الفرصة لمشاركة شباب الوافدين وأبناء الجاليات المقيمة على أرض مصر" .

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