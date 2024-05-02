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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن وصول عدد شهداء العدوان إلى 34596 شهيدا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، وصول عدد شهداء العدوان إلى 34596 شهيدا والإصابات إلى 77816 منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر، ارتقى من جرائها 28 شهيداً على الأقل، فيما أُصيب 51 مدنياً.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 51 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

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