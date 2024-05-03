الأهلي يهنئ الإتحاد السكندري بعد فوزه بكأس مصر لكرة السلة

قدم النادي الأهلي التهنئة لنادي الاتحاد السكندري بفوزه في بطولة كأس مصر لكرة السلة.

عبر الأهلي عن تقديره لجهود لاعبي الاتحاد واستحقاقهم للفوز، مؤكدًا أن العلاقة بين الناديين تتجاوز أي منافسة رياضية.

وأكد الأهلي على العلاقة التاريخية والمتينة التي تربط بين الناديين عبر الأجيال. كما وجَّه الأهلي التهاني أيضًا لجماهير الإسكندرية المخلصة لكرة السلة، مؤكدًا الروح الرياضية والتآخي بين الجماهير.

وفاز الاتحاد بلقب كأس مصر لكرة السلة في موسم 2023-24، بعد تغلبه على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 68-65. وتميزت المباراة بأداء مميز من لاعب الاتحاد أحمد عادل "دولا" الذي قاد فريقه للتتويج باللقب.

هذا الانتصار يُعد اللقب الأول للاتحاد في كأس مصر لكرة السلة منذ موسم 2020-21، بينما كان الأهلي قد حصد اللقب في الموسمين الأخيرين. ورغم خسارة الأهلي لهذا اللقب، إلا أنه حقق إنجازات مهمة هذا الموسم، بفوزه بلقبي السوبر المحلي ودوري المرتبط، بالإضافة إلى وصوله للمراحل النهائية من الدوري الإفريقي BAL.