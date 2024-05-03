الاحتفال بشم النسيم حلال أم حرام؟.. أحمد كريمة: لا علاقة له بالأديان

قال الشيخ أحمد كريمة، إننا نحتفل بعيدين هما عيد الفطر نهاية صوم رمضان وعيد الأضحي في العشر من ذي الحجة.

وأضاف أحمد كريمة أنه يوجد لدينا مواسم واذكرو الله في أيام معدودات في سورة البقرة وهي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويوجد تسعاء وعاشراء من المحرم وهذا يدعي موسم.

وأوضح أحمد كريمة، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "MBCمصر"، أنه يوجد لدينا مناسبات، الهجرة النبوية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج وتحويل القبلة، وليلة النصف من شعبان، ويوجد مناسبات وطنية مثل التحرر والاستقلال إلى آخره حسب طبيعة كل شعب.



وأستكمل الشيخ، أنه يوجد لدينا مناسبات اجتماعية مثل يوم الأم وشم النسيم، لافتا إلى أن شم النسيم عيد مصري قديم لا علاقة له باليهودية ولا بالمسيحية ولا بالأسلام.



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