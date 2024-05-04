مصرية 100%.. شركة في سفن: لا صحة لشائعات البيع وجار إبلاغ النائب العام عنها

تتعرض شركة في سفن المصرية لهجوم عنيف من الإشاعات المزيفة والسخافات المقصودة وأعلنت الشركة في بيان لها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت الشركة في بيان لها أنه وجب التوضيح أن شركة بينيفت المالكة للعلامات التجارية في سفن وفي سوبر صودا مصرية 100% ومملوكة لرجال أعمال مصريين وأي اخبار عن بيع أو شراء ماهي إلا إشاعات مغرضة هدفها تشويه سمعة منتج مصر ناجح.

وتابعت الشركة أن الإشاعات هدفها إلحاق الضرر بالمنتج والعاملين عليه وقررت الشركة إبلاغ النائب العام عن كل من يهاجم ويهدم الشركات المصرية عن عمد ومقاضياة كل من يحاربنا بأخبار كاذبة وإدعاءات مزيفة على الفور.