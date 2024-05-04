حلق شعرها وصورها عارية.. ربة منزل بالدقهلية تتهم زوجها بالتعدي عليها

اتهمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية زوجها بالتعدي عليها بالضرب واحداث عدة اصابات بجسدها ووجهها وقيامة بحلق جزء من شعرها وحررت محضرا بالواقعة.



ووجهت له الاتهام بتصويرها عارية علي هاتفه المحمول لمعاتبتها له علي تعاطيه المخدرات.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا مأمور قسم شرطة ثان المنصورة يفيد بتحرير سيدة محضرا تتهم فيه زوجها بضربها وحلق شعرها وتصويرها عارية علي هاتفه المحمول لمعاتبته علي تعاطي المخدرات

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الزوجة تدعي « ا .ر. م » 35 عاماً،ومقيمة بمنطقة مجمع المحاكم وتتضرر من زوجها « محمد .ص.و . ر» 37 عاماً، لتعديه عليها بالضرب والسب وأصابتها بعدة اصابات في الوجه والزراعين وقيامة بحلق جزء من شعرها وقيامة إيضا بتصويرها عاريه علي هاتفه وذلك لمعاتبتها له بسبب تعاطيه المخدرات.

تم ضبط الزوج وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة وعثر على هاتفه المحمول الذي استخدمه في تصوير زوجته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.