إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

يحتفل المصريون الإثنين 6 مايو 2024، بعيد شم النسيم، والذي احتفل به لأول مرة خلال العصر المصري القديم، وأصبح فيما بعد عادة راسخة يتناقلها المصريون جيلا بعد جيل ليمتد عمره لنحو 4700 عام، كاحتفال يميز المصري القديم، وحضارته بين سائر الحضارات.

احتفالات شم النسيم

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن غدا الأحد، الموافق 5 مايو 2024، وبعد غد الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يأتي ذلك في ضوء نص قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: " يكون يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم ، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 ، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص .

وبالتزامن مع شم النسيم عملت الحكومة على التخفيف عن المواطن حيث تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية، قبل يومين على عيد شم النسيم، والذي يكثر فيه زيادة الطلب على شراء ما يلزم المواطنين لاحتياجاتهم للاحتفال في هذا العيد، بالإضافة إلى عدد من المبادرات لتخفيض الأسعار.

تراجع سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم ليسجل داخل التجزئة نحو 31.17 جنيه، بينما يبلغ في محلات منافذ البيع نحو 30.25 جنيه، بقيمة تراجع 4.55 جنيه عن الأيام السابقة.

تراجعت أسعار الفول المعبأ نحو 7.39 جنيه عن الأيام السابقة، إذ سجل متوسط سعر السلعة في المنافذ نحو 43.33 جنيه للكيلو، بينما سجل متوسط سعر السلعة داخل التجزئة نحو 48.14 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 22.25 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي في محلات التجزئة نحو 25.69 جنيه، بقيمة انخفاض 1.27 جنيه.

بلغ متوسط سعر عبوة الزيت الذرة الـ1 لتر -أصناف متنوعة- 94.75 جنيه، بنسبة تراجع 6.24 جنيه عن الفترات الماضية.

تراجع السعر بنحو 3.79 للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 35.02 جنيه للكيلو، كما توفره الحكومة بسعر 27 جنيها في المنافذ.

سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ -الصحيح- نحو 61.83 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 9.36 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.85 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 3.2 جنيه.

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الفسيخ والرنجة كلها متوفرة في الأسواق، موضحا أن أسعار الرنجة تتراوح بين 120 و180 جنيها في الأسواق، أما الفسيخ فيتراوح سعره بين 400 جنيه و450 جنيها مقابل 220 و275 جنيها العام الماضي، حسب المناطق، بزيادة 175 جنيها.

انخفاض اسعار السلع

وبالنسبة للاختيار، نصح المنوفي، أن تكون الأسماك مجمدة في حراره 18 تحت الصفر وأن يتم شراء الأسماك المملحة قبل شم النسيم بعدة أيام ووضعها في الفريزر لقتل الميكروبات أو الطفيليات بها، وأن يكون الشراء من مكان موثوق منه وله سمعة طيبة.

أضاف: يجب اختيار السمكة التي تخلو من عكارة العين وتكون عينها مفتوحة وواضحة، وجسمها يخلو من الانتفاخ، وجلدها سليم غير متشقق أو مجعد، ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة، ولحمها متماسك غير مهترئ ولونه وردي بالنسبة للفسيخ أو ذهبي بالنسبة للرنجة وألا يكون اللون أصفر غامق أو بني وتخلو من أي بقع سوداء أو عفن أبيض.

أكد المنوفي، أن إنتاج مصر من الأسماك يشكل عام بلغ حوالي 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85%، فضلًا عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي وتحتل أيضًا المركز الثالث في إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.