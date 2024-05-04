السكر بـ12 جنيه.. أحمد موسى : 64 مليون مواطن يصرفون سلعًا تموينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن 64 مليون مواطن يقومون بصرف السلع التموينية كل شهر ، و71 مليون مواطن يصرفون الخبز بخمسة قروش.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 22 مليون بطاقة تموينية بمصر ودعم التموين للسلع والخبز بـ 127 مليار جنيه".

وتابع " السكر في التموين بـ 12.60 جنيه وكافة السلع التموينية متوفرة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" سعر زجاجة الزيت في التموين بـ 30 جنيه والمواطن يحصل على الكميات التي يرغب فيها وفق القيمة المحددة له في البطاقة التموينية ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا عن صرف السلع التموينية وإقبال المصريين على صرف السلع التموينية مع بداية شهر مايو.