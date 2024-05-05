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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفول النابت بخطوات سهلة في المنزل.. تمتعوا بالفوائد

الفول النابت
الفول النابت

يمكنك تحضير الفول النابت في المنزل بسهولة باستخدام الخطوات التالية، للشيف مني بهاء. 

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طريقة عمل الفول النابت 

1. اختر الحبوب المناسبة: قم باختيار حبوب الفول التي ترغب في زراعتها. يمكنك الاختيار بين فول الصويا أو فول اللوبيا أو فول السودان أو فول العدس وغيرها من الأصناف المتاحة.

2. انقع الحبوب: قم بغسل الحبوب جيدًا ثم ضعها في وعاء واستخدم الماء لتغطية الحبوب تمامًا. اترك الحبوب في الماء لمدة 8 إلى 12 ساعة. يمكنك تركها في الماء طوال الليل لتبييضها.

3. استنزف الماء: بعد انتهاء فترة النقع، قم بصفي الحبوب واستنزف الماء جيدًا.

4. استخدم الأواني المناسبة: قم باختيار وعاء مناسب لزراعة الفول النابت. يفضل استخدام وعاء ذو قاع مسامي للسماح بتصريف الماء الزائد.

5. زرع الحبوب: قم بوضع الحبوب في الوعاء المناسب وافردها بشكل متساوٍ. ضع طبقة رقيقة من الحبوب في الجزء السفلي من الوعاء.

6. رش الماء: رش الماء على الحبوب بشكل متساوٍ لتبليلها. يجب ألا تكون الحبوب مغمورة بالماء.

7. اغلق الوعاء: غطِّ الوعاء بغطاء أو قم بتغطيته بقطعة قماش نظيفة للحفاظ على رطوبة الحبوب.

8. احتفظ بالوعاء في مكان دافئ: ضع الوعاء في مكان دافئ ومشمس، مثل النافذة المشمسة. تأكد من عدم تعرض الحبوب للبرودة الشديدة أو الظروف الجوية القاسية.

9. اسق الحبوب بانتظام: رش الماء على الحبوب مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً، للحفاظ على رطوبتها.

10. استمر في رعاية الفول النابت: استمر في رش الماء والاهتمام بالحبوب لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام، حتى تنمو البراعم بطول مرغوب.

11. استخدم الفول النابت: بعد أن تنمو البراعم بالطول المطلوب، يمكنك قطفها واستخدامها في وجباتك. يمكنك إضافة الفول النابت إلى السلطات أو السندويشات أو الوصفات الأخرى حسب تفضيلك.

فوائد الفول النابت 

الفول النابت غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، ويعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي. يحتوي على فيتامين سي وفيتامين ك والألياف الغذائية. كما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في تقوية الجهاز المناعي.

يمكنك تناول الفول النابت كوجبة خفيفة صحية أو إضافته إلى وجباتك لزيادة قيمتها الغذائية، يمكن تحضير الفول النابت بسهولة في المنزل والاستمتاع بفوائده الصحية.

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