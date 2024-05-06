برلماني: الرئيس لن يتهاون في حماية الأمن القومي ولا بتصفية القضية الفلسطينية

حذر النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، من تلويح وإقدام إسرائيل على اجتياح عسكري لمدينة رفح الفلسطينية، معتبرًا ذلك تهديدًا غير مباشر لأمن مصر القومي.

وأكد النائب اللواء أحمد العوضي، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مشيرا إلي أن مصر لديها رئيس لن يتهاون في حماية امنها القومي، ولن يقبل المساس بأراضيها أو تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً علي أن القضية الفلسطينية ستظل في القلب وعلى رأس أولويات القضايا المصرية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الدولة المصرية تلعب أدوارًا في ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكداً أن اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، في وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح، والتي من شأنه أن يؤدي إلي مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل التام.

وأضاف، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، أن اقتراب إسرائيل من محور فيلادلفيا، هو مخاطرة كبيرة، وتهديد غير مباشر لمصر، حتى لو لم يتدخل في الأراضي المصرية"، حيث إنه وفقا لاتفاقية السلام، التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، فهو يقع ضمن المنطقة "د" العازلة منعا لحدوث أي توترات، لافتا الي أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي إلي المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام، مشيرا الي حرص القيادة المصرية علي حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلي صراع أخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.