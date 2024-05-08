حدث ليلا.. مصدر أمنى: مقتـ.ـل رجل أعمال كندي بالإسكندرية.. سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا من العالم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من اليوم الأربعاء

هل نجحت حملات المقاطعة؟.. انخفاض أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

بدون إصابات.. الحوثيين يطلقون 3 مسيرات من اليمن باتجاه خليج عدن

مصدر أمنى: مقتـ.ـل رجل أعمال كندي بالإسكندرية.. والبحث عن الجُناة

ارتفاع درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم

قالي كنتي صح.. ياسمين عبد العزيز تكشف سبب غضب أحمد حلمي منها

بسبب آثاره الخطيرة.. سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا من العالم

شهيدان فلسطينيان ومصابون في قصف للاحتلال جنوب رفح

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق