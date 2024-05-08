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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المحافظات والمدن المصرية كافة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2:5 درجة اعتبارا من اليوم الأربعاء إلى الجمعة 10 مايو.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيدن كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، والقيادة بهدوء تام، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وإضاءة كشافات الشبورة المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر، تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 على مدن مصر ومحافظاتها: 

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 31 19

دمنهور 30 18

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 17

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 17

دمياط 30 18

بورسعيد 26 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 28 18

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 32 19

نخل 28 14

كاترين 25 12

الطور 31 23

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 26 18

العلمين 26 18

مطروح 25 17

السلوم 28 17

سيوة 33 15

رأس غارب 30 20

الغردقة 32 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 29 24

أبورماد 32 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 32 17

أسيوط 32 18

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 35 23

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 20

أبوسمبل 35 23

الأرصاد هيئة الأرصاد الشبورة درجات الحرارة الظواهر الجوية

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