3 ظواهر جوية| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم وتحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



طقس اليوم الثلاثاء

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم مازالت البلاد تتأثر باعتدال الأجواء بشكل ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية تكونت اليوم ظاهرة شبورة مائية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار اليوم ستنحصر فقط في السواحل الشمالية الشرقية من ضمنها دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، مشيرة إلى أن هذه الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاطا في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء؛ ولكنه غير مثير للرمال والأتربة، محذرة من أنه يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك اعتدال في حركة الملاحة البحرية، مضيفة أن درجات الحرارة اليوم أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.