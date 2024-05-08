بدء العد التنازلي لموسم الحج.. استعدادات وزارة الصحة وتفاصيل التطعيمات اللازمة

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، تفاصيل استعدادات وزارة الصحة وتفاصيل التطعيمات اللازمة مع بدء موسم الحج، قائلا: إن الوزارة تجهز بعثة طبية على أعلي مستوي تضم كافة التخصصات، مشيرا إلى أن هناك تطعيمات يجب أن يحصل عليها الحاج قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام وهو اللقاح الرباعي.

وأضاف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية عبيدة أمير، أنه يكون هناك كشف طبي، موضحا أن التطعيمات تتم فى 237 مركزا ومستشفي منتشرين على مستوي الجمهورية لتقديم الخدمات.

وتابع الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، أن الجديد هذا العام فى الإرشادات هو ميكنة الشهادة الطبية للحاج، بحيث يكون التاريخ المرضي للحاج موجود على قاعدة بيانات يتم إمداد البعثة الطبية بها، لافتا إلى أن هناك بعض الأدوية المدرجة فى المملكة وهي غير مدرجة فى مصر، وبالتالي يجب إستشارة البعثة الطبية فى جميع الأدوية وإخبارهم.