عاطل ينهى حياة ربة منزل أثناء سرقة مسكنها بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية حادث قتل بشع حيث قام عاطل بطعن ربة منزل حتى الموت عندما توجه لسرقة مسكنها ليلا وعندما شعرت به انهال عليها طعنا حتى لقيت مصرعها وتم نقل الجثة للمستشفى والقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فارمت بحبسة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القلويبةي اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود تلقى مامورقسم شرطة ثان شبرا الخيمة إشارة من إحدى المستشفيات بوصول ربة منزل جثة هامدة اثر عدة طعنات في انحاء الجسد .

فتم تشكيل فريق وتوصلت التحريات الى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل وقيامه بالتعدى على المجنى عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها حال شروعه فى سرقة مسكنها حيث تسلل ليلا لسرقة متعلقاتها وعندما شعرت به انهال عليها طعنا بسلاح ابيض ما أدى الى وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد سرقة متعلقاتها كما أرشد عن الأداة المستخدمة وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.