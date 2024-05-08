عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال

صدى البلد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه به بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمعقل الميرنجي"سانتياجو برنابيو".

وأنهى أنشيلوتي الجدل المثار حول مركز الفرنسي أوريلين تشواميني، ودفع به في خط الوسط.

وكان مركز تشواميني نقطة الخلاف الوحيدة، إذ اعتمد عليه أنشيلوتي في لقاء الذهاب أساسيا في خط الوسط، ثم أنهى اللقاء نفسه في قلب الدفاع.

وتواجد الأوكراني أندري لونين في حراسة المرمى، وفق ما أعلنه أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، رغم جاهزية كورتوا الذي لعب ضد قادش في بداية الأسبوع الجاري بالليجا.

تشكيل ريال مدريد 

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

وكان الميرنجي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2).

تشكيل بايرن ميونخ

على الجانب الآخر، اختار توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ التشكيل الآتي:

حارس المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: دي ليخت، داير، مزراوي، كيميتش.

الوسط: بافلوفيتش، موسيالا، لايمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

دار الإفتاء: غدًا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة 1445

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

موضوعات متعلقة

الخطيب : العامري فاروق تحلّى بقيم يخلّدها الزمن

نجل العامري فاروق: النادي الأهلي لا ينسى عطاء أبنائه

بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري بالدوري

أشرف صبحي: العامري فاروق كان مثالًا للتفاني والأخلاق

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يحضران حفل تأبين العامري فاروق

توت عنخ آمون يتوج بـ كأس مصر للسيدات

المقاولون العرب يهنئ غزل المحلة بالصعود إلى الدوري الممتاز

بالقوة الضاربة|تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

عارٍ من أسفل | ننشر تقرير الأدلة الجنائية في مقـ تل الجنرال اليمني

فرصة للتوصل لاتفاق .. تفاصيل محادثات بيرنز مع نتنياهو ومسؤولي إسرائيل

من تهجير لآخر.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

حكاية مبلغ كبير تسدده مصر غدا.. كيف نجح الاقتصاد الوطني في العودة للمسار؟

المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

الشراكة مع أوروبا| وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الهولندية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة بنطلونين .. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قبلات وأحضان .. شاهد قبل الحذف صور أصالة وزوجها تثير السوشيال ميديا

احذر.. اكتشاف مادة مسرطنة داخل سيارتك قد تسبب وفاتك

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-