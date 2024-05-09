رايح يصالح زوجته أهلها ولعوا فيه بالبنزين.. محامي الضحية يكشف التفاصيل

أكد شوقي رجب فاضل، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ان جبريل أبو اليزيد، ضحية إشعال النيران فيه من أشقاء زوجته، تم في في شهر رمضان الماضي قبل الإفطار، وكان معه ابنتيه.

وقال شوقي رجب، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن شقيق الزوجة أعتدي على جبريل أبو اليزيد، وقام بسكب البنزين، أما الشقيق الثاني اشعل النيران في جبريل، مؤكدا ان الشقيقان كانا قد هددا جبريل بإشعال النيران فيه لو ذهب للمنزل.

وتابع محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن تحقيقات المباحث والنيابة تؤكد، أنه قام المتهمان بسكب الموا المعجلة للاشتعال على المجني عليه جبريل أبو اليزيد وقصدا من ذلك ازهاق روحه، وتخلف عن الواقعة عاهات وحدوث حروق متفرقة في الجسم





