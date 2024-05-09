هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الدوحة الـ33

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بما يقرب من ٣٥٠ عنوانًا، في الدورة الثالثة والثلاثون من معرِض الدوحة الدُولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية.



وتقدم الهيئة في معرض الدوحة، إصدارات مشروع استعادة طه حسين والذي يضم أكثر من 17 عنوانًا من مؤلفات عميد الأدب العربي، وإصدارات سلسلة التراث الحضاري، وموسوعة تحسين الخطوط، والخط الكوني، وكتاب الأغاني في 24 جزء، وسلسلة ديوان الشعر المصر، وسلسلة الجوائز، والأعمال الكاملة لكل من جمال الغيطاني، وصلاح عبد الصبور، وثروت عكاشة، إلى جانب إصدارات أحمد لطفي السيد، وفجر الضمير، وأبو الهول، وموسوعة مصر القديمة، لعالم المصريات الدكتور سليم حسن، وموسوعة وصف مصر، وإصدارات سلسلة حكايات النصر.



وانطلق فعاليات الدورة الثالثة والثلاثون من معرض الدوحة الدولي للكتاب، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو 2024، ويشارك به 515 دار نشر من 42 دولة، وتحل عليه سلطنة عمان «ضيف شرف» هذه الدورة.