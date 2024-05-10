لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

حدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين، بصور وأخبار تخص قرارا لافتا لطلبة دفعة 2024 لكلية الهندسة بجامعة أسوان، وذلك بعد أن قرروا إلغاء حفل تخرجهم لهذا العام.

مسجد الكلية

قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان

ففي لفتة طيبة، قرر طلاب كلية الهندسة بجامعة أسوان، دفعة 2024، تحويل ما جمعوه من أموال لإقامة حفل التخرج، للتبرع بها لصالح تجديد مسجد الكلية ورفع كفاءته وإلغاء الحفل.

تجديد مسجد هندسة أسوان

وأكد طلاب السنة النهائية بكلية "هندسة أسوان"، إيمانهم بقيمة المشاركة المجتمعية، وهو ما دفعهم إلى الاستغناء عن حفل التخرج الذي حلموا به طيلة خمس سنوات دراسية من أجل هدف أكبر وأسمى.

وعرض الطلاب الفكرة على مجالس إدارات الأسر بالكلية، وتم تصعيد الفكرة لاتحاد طلاب الكلية، وعميد الكلية الدكتور محمد محمود، والتي وافق عليها وأيدها الجميع.

المسجد بعد التجديد

طلاب هندسة أسوان 2024

ولتوفير النفقات وحرصا منهم على الأجر والثواب، قام الطلاب بالعمل في أعمال تطوير المسجد بأنفسهم، حيث قاموا بأعمال الترميم وتجديد الكهرباء والدهانات والسباكة وتركيب سجاد الأرضية، كل ذلك تم بأيديهم وسواعدهم دون الاستعانة بأية عمالة.

وحرص طلاب "هندسة أسوان" على توثيق هذه العملية، حيث قاموا بتصوير المسجد قبل وبعد أعمال التطوير، كما قاموا بتصوير عمليات لصق السجاد وأعمال الدهانات، وغيرها من الأمور، حتى الوصول إلى الصورة النهائية الجميلة للمسجد بعد التطوير.