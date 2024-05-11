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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوباما: فريق الزمالك يلعب دائماً على المنافسة وتحقيق البطولات

صدى البلد

قال يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه يلعب دائماً على المنافسة وتحقيق البطولات، مشدداً على أهمية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف في تصريحات ضمن الأنشطة الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هامش نهائي كأس الكونفدرالية:" الزمالك يتطلع لتحقيق لقب بطولة كأس الكونفدرالية مثلما حدث في عام 2019 أمام  نهضة بركان".

وقال أوباما:" الزمالك يستعد جيداً للقاء الذهاب أمام نهضة بركان والجهاز الفني درس الفريق المنافس جيداً، والفريق يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأحد كي تكون مهمة الزمالك أسهل في لقاء العودة".

وأضاف اللاعب أن الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات في صفوفه، وسنخوض اللقاء بجدية وتركيز لتحقيق الهدف المطلوب.

واختتم تصريحاته قائلاً:" لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهير النادي التي تنتظر البطولة".

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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