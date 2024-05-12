أشعة الشمس الأخطر.. تقلبات حادة في حالة الطقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث تسيطر أجواء ربيعية تعويضية لفترات الموجات شديدة الحرارة .



سيطرة الكتلة الحارة



وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له، أنه ستبدأ انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية وسيشمل كل الجمهورية تدريجياً، مع زيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية .





وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ" إلي أن الطقس يكون مائل للحرارة شمالاً حار على القاهرة واستمراره شديد الحرارة على الصعيد نهاراً، مع عودة الطقس البارد ليلاً على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد .

نشاط متقطع

وتوقع محمد فهيم نشاط متقطع للرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام خاصة في فترة ما بعد الظهر.

وأكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أن بشنس هو الشهر التاسع من التقويم المصري القبطي ويبدأ من 9 مايو حتى 7 يونيو وهو أول أشهر موسم شمو "الحصاد" في مصر القديمة.





وأوضح فهيم أنه مع بداية شهر بشنس ستيدأ الظواهر المناخية في الانقلاب ويذهب برد الليل بدون رجعة وحرارة النهار في التسخين بسبب زيادة حدة الاشعاع الشمسي وزيادة الطاقة الحرارة المصاحبة لدرجات الحرارة .

وأهم ما يميز هذه الفترة مناخياً أن الموجات الحارة او شديدة الحرارة الطويلة تكون هي السائدة، وبمجرد انتهاء موجة تبدا أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ 20 درجة مئوية مع منتصف بشنس ولا تعود مرة أخرى حتى نهاية الصيف أو نهاية الخريف .

خطورة التعرض للشمس

كما تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.

وأوضح فهيم أن درجة الحرارة 40 °م اول بشنس غير نفس الـ 40 °م آخره بسبب الاشعة القصيرة ده وخلال شهر بشنس يبدأ دخول المناخ فى مصر إلى البداية الحقيقية للصيف المناخي .

