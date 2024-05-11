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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استمرار الأتربة واحتمالية سقوط أمطار.. حالة الطقس في مصر اليوم السبت

الأرصاد
الأرصاد

قالت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأتربة أو الشوائب العالقة تكون منقولة في الجو ونرى أن ذرات التراب معلقة في الجو وتحجب أشعة الشمس وبالتالي لا نراها، "بنبقي حاسين بتراب لكن مفيش نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة هي بتكون شوائب وأتربة عالقة وبتبقي ديما موجوده معانا".


وأوضحت منار غانم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أنه عندما يكون هناك مناطق بها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في أماكن مثل الصحراء الغربية يمكن انتقال الرمال والأتربة إلى مناطق من القاهرة الكبرى أو محافظات قريبة من الصحراء الغربية، وتكون سرعات رياح أقل من 10 عقد، وتؤثر على الرؤية الأفقية ومرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية.


وأضافت منار أنه كان هناك انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة في الصحراء الغربية والسلوم ومطروح وبعض نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض الأماكن وهذا كان أمس و أول أمس.


واستكملت، أن اليوم لم يكن هناك عاصفة ترابية، “ دايما الناس بتربط أي أتربة ورمال مثارة بتسميها عاصفة ترابية لا هو نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في محافظات الصعيد كمان مش المحافظات الشمالية يعني السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري مش هيكون عليه أي أتربة ورمال مثارة والجو النهارده هيبدأ يتحسن بشكل كبير عن أمس وأول أمس”.

 

اشعة الشمس الصحراء الغربية منار غانم الحساسية الصدرية محافظات الصعيد

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