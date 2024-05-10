تغير المناخ تكشف تأثير تقلبات الطقس على الزراعات

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن هذا الوقت من السنة وقت متقلب نوعا ما في بداية أو أواسط الربيع وكان من المفترض بدون تغير المناخ أن يكون الجو معتدل وهذا سمة الربيع، مضيفا أن أشجار الفاكهة بالكامل في هذه الفترة تكون فترة التزهير وبداية العقل وهي فترة حساسة جدا لاي تقلب في المناخ ولذلك لفترات طويلة قبل تغير المناخ لم يحدث مشكلة وكل أشجار الفاكهة كانت يحدث لها تزهير وعقد بدون مشاكل.



وأوضح فهيم ، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي قناة "الاولي"، أنه مع تغير المناخ وبدء الربيع وهذا يكون فصل متمرد نوعا ما وليس فصل معتدل أو مهادن أو انتقالي بالتدريج ينقل الأجواء من الشتاء البارد للصيف بدون مشاكل ولكن مع بداية تغير المناخ بدانا نري هذه الاختلافات في مظاهر الطقس.



واستكمل: "امبارح والنهارده في ارتفاع واضح في درجات الحرارة بالنهار وكمان أرتفاع نوعا ما بليل وبداية من بكرا هيحصل انخفاض حوالي 5 أو 6 درجات كل الموضوع منبسط شويا نقول أن الحر لا خلاص"، مضيفا أنه عند الزرع يكون الموضوع مختلف لان هذا يعتبر نوع من التذبذبات الحرارية الذي تؤثر على معدلات الامتصاص، "الشجرة مع أرتفاع الحرارة بتاخد على أنها تمتص بمعدل معين وتيجي الحرارة تنخفض بليل زي ما متوقع بكرا بليل درجات الحرارة هتنخفض في وجه بحري بالتحديد والمناطق المفتوحة".