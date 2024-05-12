الزمالك في نهائي الكونفيدرالية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يتواصل النشاط الرياضي اليوم الأحد مع مجموعة متنوعة من المباريات الهامة في مختلف البطولات، حيث تبرز مواجهات مثل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وصدام أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ظهور مصطفى محمد مع نانت أمام ليل في الدوري الفرنسي.

تتضمن مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ما يلي:

نهائي الكونفيدرالية:

- نهضة بركان ضد الزمالك - الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 6

الدوري الإنجليزي الممتاز:

- مانشستر يونايتد ضد أرسنال - الساعة 6:30 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

- قادش ضد خيتافي - الساعة 3 مساء - beIN Sports HD 3

- أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو - الساعة 5:15 مساء - beIN Sports HD 3

- فالنسيا ضد رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3

- ريال بيتيس ضد ألميريا - الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي:

- لاتسيو ضد إمبولي – الساعة 1:30 مساء

- يوفنتوس ضد ساليرنيتانا - الساعة 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

- أتلانتا ضد روما - الساعة 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي:

- نانت «مصطفى محمد» ضد ليل - الساعة 10 مساء - beIN Sports extra HD 2

الدوري التركي:

- طرابزون «تريزيجيه» ضد إسطنبول سبور - الساعة 7 مساء - beIN Sports HD 8

الدوري التونسي:

- الترجي ضد النجم الساحلي - الساعة 7:30 مساء - قناة الكأس إضافة إلى التونسية الوطنية 1.