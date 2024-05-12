بعد انتشار شائعة انفصالهما.. أول ظهور لـ إيناس عزالدين وزوجها أحمد العيسوي

ظهرت الفنانة إيناس عز الدين لأول مرة مع زوجها بعد شائعة انفصالهما وذلك في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الذي أقيم مساء أمس السبت داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وتألقّت إيناس بفستان كلاسيكي طويل جمع بين اللونين الأسود والموف من تصميم نهى رشاد، تميز ببساطته وأناقته، ونسقته مع تسريحة شعر أنيقة تناسبت مع الفستان، وميك أب سوزان بيطار التي أضفت لمسة ساحرة على جمالها.



ونشرت إيناس صورها من الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها الذين تغزلوا بجمالها وأناقتها.

وظهرت إيناس في الحفل مع زوجها الفنان أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، في أول ظهور لهما معاً بعد انتشار شائعات حول انفصالهما خلال الفترة الماضية.

حفل زفاف ضخم

وشهد حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلاميين، الذين حرصوا على التواجد وتهنئة مصطفى كامل وعائلته بهذا الحدث المميز.

وتحضر إيناس عزالدين حاليا لمسلسل جديد يحمل اسم "توحة" بطولة علا غانم، دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل يحمل اسم "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.