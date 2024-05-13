«فحل الرجال» .. قصة العارف بالله السوهاجي الذي يحتفي عنده الصوفية اليوم

تحتفي الطرق الصوفية في محافظة سوهاج بـمولد العارف بالله إسماعيل اليماني الملقب بحسين أبو طاقية وفحل الرجال، لكن كثير من المصريين لا يعرفون من هو العارف بالله صاحب الضريح والمسجد الموجود بسوهاج؟، حيث يخلط بينه وبين الفقيه المالكي شهاب الدين الفاسي، فمن هو ؟

قصة العارف بالله السوهاجي الذي يحتفي عنده الصوفية اليوم

يظن الكثير أن العارف بالله هو أحمد بن زروق أبو الفضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد الخضار بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بـزرّوق (846 هـ - 899 هـ) الفقيه المالكي المعروف؛ صاحب الشروحات المعتمدة عند المالكية، ومن أهم من اعتنى بجانب التربية والسلوك في الكتابات الإسلامية، وتوفي في مصراته بليبيا عام 899 ه‍ وله زاوية قام يزار- حسبما ذكر الباحث المتخصص في الشأن الصوفي مصطفى زايد.

أما صاحب المقام الموجود بسوهاج، ويسمى العارف بالله فهو إسماعيل بن علي بن عبد السميع بن عبد العال اليماني الملقّب بحسين أبو طاقية والملقب أيضا بفحل الرجال وولد بقرية دندرة بقنا في يوم 4 ذي القعدة سنه 724 هجرية، ثم انتقل إلى سوهاج، وهو من عائلة الأشراف وله أشقاء ثلاثة هم: الشريف عبد الظاهر، وشهاب الدين، والشيخ عبد الكريم ولكل منهم مقام بقنا.

مولد العارف بالله

العارف بالله في سطور

ولد العارف بالله إسماعيل بن علي اليماني بقرية دندرة بقنا، ثم انتقل إلى سوهاج، وهو من عائلة الأشراف وله أشقاء ثلاثة هم الشريف عبد الظاهر وشهاب الدين والشيخ عبد الكريم، ولكل منهم مقام بقنا والشيخ العارف بالله ولد يوم 4 ذى القعدة سنة 724 هـ بتلمسان بدولة المغرب وحفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنوات.

وكان عالما فى علوم الفقه والحديث والسنة وكان له مريدون من عموم مصر والدول الإسلامية وتوفى يوم الجمعة 2 رجب 795 هـ.

الشيخ العارف بالله حكم مديرية جرجا قرابة 23 عاما، ويشير إلى أن سوهاج كانت تابعة لمديرية جرجا، والشيخ العارف بالله له ثلاثة ذكور وأنثى وكل عام يقام احتفالا بمولد العارف، حيث يشارك فى الاحتفالات أكثر من 70 طريقة من الطرق الصوفية ويحضر إليه مريدين من كل المحافظات المصرية.

ومسجد العارف يقصده دائما كل من يريد المشايخ وأهل التقوى للصلاة وللزيارة ليس فى رمضان فقط ولكن طوال العام والمسجد تحفه معمارية لا يكاد يخلو من حلقات وجلسات الذكر على مدار العام ومديرية الأوقاف تولى مسجد العارف اهتماما خاصة لما له من مكانه عند رواده.

احتفالات الصوفية بسوهاج

مولد العارف بالله إسماعيل بن علي اليماني

يرجع تاريخ مسجد العارف بالله إلى القرن الثامن الهجرى، وأعيد بناؤه 1968، ويوجد بجوار المسجد مدافن للأمراء وقبر "مراد بك الكبير".

يقع مسجد العارف بالله في قلب مدينة سوهاج، وتم تجديده فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتزيد مساحة المسجد على سبعة آلاف متر مربع ويقصده بعض المسئولين أثناء زيارتهم لسوهاج ويوجد ضريح للعارف بالله بجناح ملحق بالمسجد سمى باسمه وللضريح مدخلان أحدهما من الخارج للرجال والآخر من الداخل للنساء.

كما تم تطويره فى عهد الرئيس السيسي، ضمن مبادرة إعمار بيوت الله، وتم تطوير المسجد بالكامل من الداخل والخارج ليس هذا فقط بل أنه تم تطوير الساحة الخاصة به من الخارج ومشروع تطوير ساحة وميدان مسجد العارف بالله بتكلفة 6 ملايين جنيه وعملية تطوير ميدان العارف بالله تم تصميمه ليكون على غرار ساحة ميدان سيدنا الحسين بالقاهرة وتم تقسيم الميدان إلى ثلاث مناطق، أمام المقاهى والمطاعم، وطرق مرصوفة كممشى للأهالى، ومنطقة انتظار للسيارات، بعد أن كان الميدان منطقة عشوائية يحتلها الباعة الجائلين وأصحاب المقاهى والمطاعم وكان هناك صعوبة فى دخول سيارات الإسعاف والمطافئ إلى المناطق التجارية بسبب الفوضى تم إنشاء 4 مظلات إلكترونية لحماية الزائرين من لهيب الشمس، وضع مصحف مجسم ضخم وسط الميدان على ارتفاع 5م.

سمي المسجد بمسجد العارف بالله، وهو لقب أطلق عليه، أما الاسم الحقيقى له فهو إسماعيل بن على بن عبد السميع بن عبد العال اليمانى، الملقب بحسين أبو طقية، والملقب أيضا بـ فحل الرجال.