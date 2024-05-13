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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي عن تصريحات حسام حسن: لسانك حصانك

صدى البلد

علق الناقد الرياضي شادي عيسى على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منذ قليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شادي عيسي :"تعليقي ع تصريحات الكابتن حسام حسن 

هو المثل المعروف ..لسانك حصانك أن صنته صانك

ما قاله المدير الفني للمنتخب عن لاعيبة الدوري يدينه اولا ..ثم يجعل اللاعبين المنضمين للمنتخب من الدوري لا تصدقه فيما يقول بعد كده".

 

وقال المدير الفني للمنتخب حسام حسن، إن الكرة المصرية تعاني من هبوط في المستوي الفني، قائلا:"عايز أي شخص يقولي على لاعب يستحق الانضمام للمنتخب من الدوري .. احنا بندعي ربنا إننا نلاقي لاعب واحد يساعدنا .. الكرة المصرية بتعاني من هبوط".

وأكد حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الاعتماد يجب أن يكون على اللاعبين الجاهزين فقط.

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