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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تغطي هذه المحافظات.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

الطقس اليوم
الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وحتى بداية الأسبوع المقبل، ليسود طقس حار نهارا على أغلب أنحاء البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اعتبارا من غد الأربعاء، سيشهد ارتفاعا تدريجيا ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يظل مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما يشهد الطقس اليوم، الثلاثاء، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، ويميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

أما عن نشاط الرياح اليوم، فيشهد الطقس نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة عن طقس اليوم الثلاثاء، بمختلف الأنحاء، فجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23 درجة.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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