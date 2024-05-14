تحذير من السير بهذه الطرق مبكرا وطقس حار نهارا.. الأرصاد توضح الحالة الجوية اليوم الثلاثاء





أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية في مصر عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها ستكون أجواء حارة غدا على أغلب الأنحاء ومعتدلة على السواحل الشمالية، كما أن العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن هناك فرص لتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة من أمس الإثنين الموافق 13 مايو إلى يوم السبت 18 مايو 2024 والتي جاءت كالتالي:

حالة الطقس

حالة الطقس