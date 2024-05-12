عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضيف 1562سريرًا.. التعليم العالي: 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة تحت الإنشاء والتجهيز

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنامي دور مستشفيات الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة في تقديم خدماتها المُجتمعية للمواطنين في المجال الصحي، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية بالجامعات الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأشار الوزير إلى ضرورة التعاون بين مختلف مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية في رفع كفاءة العناصر البشرية وتوفير الأدوات والإمكانيات التي تساعد على تحسين جودة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى الدور الهام الذي تلعبه المستشفيات الجامعية، حيث يمتد تأثيراتها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب بما يعكس التكامل بين العلم والممارسة الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن مستشفيات الجامعات الخاصة التي تعمل حاليًا هي مستشفيات جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن بهما 435 سريرًا تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية.

txt

هتخليك تحقق 100 ألف دولار سنوياً.. تخصصات جديدة بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024

txt

لو مسددتش مصروفات الكلية.. الأعلى للجامعات يوضح حقيقة منع الطلاب من دخول الامتحانات

txt

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

txt

بروتوكول تعاون بين القومي لعلوم البحار والمصرية للصيد دعمًا للبحث العلمي

txt

وزارة التعليم العالي تُناقش جهود تطوير التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا

txt

التعليم العالي: إطلاق خطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل

txt

توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي العلمين الدولية وأبوظبي

txt

لتوفير فرص تدريب للطلاب.. بروتوكول تعاون بين "تيودور بلهارس" و"طب الزقازيق"

txt

في مجال الزراعة والغذاء .. قدم بوظيفة جديدة شاغرة بالنمسا

txt

التعليم العالي : بناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة للنجاح بكل المجالات

وأضاف الدكتور عبدالوهاب عزت أن هناك 7 مستشفيات تتبع الجامعات الخاصة، وهي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة النهضة، وجامعة ميريت، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، وجامعة حورس وجامعة الجيزة الجديدة، أصبحت في مراحل مُتقدمة من المراحل الإنشائية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه من المُتوقع إضافة 1562 سريرًا للمنظومة الصحية على مراحل مُعظمها سيكون خلال العام الدراسي القادم، ليصل عدد الأسرة بنهاية إتمام الأعمال الإنشائية إلى 1997 سريرًا.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بوجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على هذه المستشفيات.

 

الثانوية العامة 2024 التعليم العالي والبحث العلمي الرعاية الصحية في مصر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الصحية في مصر الدكتور عادل عبدالغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

موضوعات متعلقة

هتخليك تحقق 100 ألف دولار سنوياً.. تخصصات جديدة بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024

لو مسددتش مصروفات الكلية.. الأعلى للجامعات يوضح حقيقة منع الطلاب من دخول الامتحانات

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

بروتوكول تعاون بين القومي لعلوم البحار والمصرية للصيد دعمًا للبحث العلمي

وزارة التعليم العالي تُناقش جهود تطوير التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا

التعليم العالي: إطلاق خطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل

توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي العلمين الدولية وأبوظبي

لتوفير فرص تدريب للطلاب.. بروتوكول تعاون بين "تيودور بلهارس" و"طب الزقازيق"

ترشيحاتنا

واقعة الكلب.. قرار عاجل ضد زوج الإعلامية أميرة أبو شنب.. تفاصيل

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

بعد افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب اليوم .. اعرف سر دعائها لمصر

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور رئيس السريانية |صور

وكيل الشيوخ: نعيش العصر الذهبي للشباب.. والاستثمار الرياضي توجه استراتيجي

هدوء في لجان التيرم الثاني بالمدارس.. وتعليم القاهرة: الامتحانات خالية من الأخطاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

أقل من 10 جنيهات.. طريقة عمل المناقيش السوري بالزعتر

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-