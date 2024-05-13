المصرية الروسية تعلن أسماء الحاصلين على 30 شهادة دولية في الذكاء الإصطناعي

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أنه فى إطار السعى لإعداد خريج متميز، يستطيع مجابهة التحديات غير المسبوقة بسوق العمل، فى ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، توفر الجامعة الدورات التدريبية اللازمة لرفع قدرات الطلاب فى شتى المجالات لاسيما مجال الذكاء الاصطناعى.. مشيراً أن (15) طالبا وطالبة من "كلية الذكاء الإصطناعى" فى الجامعة حصلوا على شهادتين دوليتين فى "مجالات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة"؛ وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين كلية الذكاء الاصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، وشركة IBM العالمية، وذلك بدعم كامل من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

أوضح رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن ذلك يأتى تفعيلاً لدور الجامعة كمؤسسة تعليمية بحثية وإستشارية تتفاعل مع إحتياجات المجتمع، وتدعم إستراتيجية "مصر الرقمية"، وجهود الدولة للتحول الرقمى، وتنفيذاً لإستراتيجية الجامعة فى التطوير المؤسسى وبناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وصقلهم بالخبرات العملية، لتحقيق التميز فى مجالهم وتعزيز الثقافة الرقمية لديهم بهدف التهيئة لإستيعاب مشروعات التحول الرقمى والإستدامة.

فى سياق متصل، أكد الدكتور هشام فتحى، عميد كلية الذكاء الاصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، أن الطلاب الذين حصلوا على الشهادات الدولية هم: "عبد الرحمن عصام، أحمد مصطفى، أحمد نبيل، أحمد نوفل، عمرو تامر، بلال ماندو، محمود عاصم، محمود عطية، معاذ محمد، نبيل تامر، سيف إيهاب، سمية ياسر، طارق عبدلله، يوسف أيمن، ويوسف مصطفى"، وتم تدريب الطلاب فى مجال "الذكاء الإصطناعى و تعلم الآلة"؛ والذى يُعد من أهم المجالات فى الوقت المعاصر، وأقيمت الدورة على مدار أسبوعين بمعدل (3) ساعات تدريبية يومياً داخل معامل الكلية.. مشيراً أن تلك الخطوة تأتى فى إطار تحفيز الطلاب على التواصل الفعال والإيجابى مع المجتمع الدولى؛ لصقل مهاراتهم واكتساب خبرات فى شتى مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.

من جانبه، أفاد الدكتور سامح ظريف، رئيس قسم الذكاء الاصطناعى بالكلية، والمشرف على أكاديمية IBM بالجامعة المصرية الروسية، أن تطوير قدرات الطلاب يأتى لرفع كفاءتهم العملية لمواكبة سوق العمل المحلى والدولى وهو ما بات أمراً حيوياً.. موضحاً أن حصول الطلاب فى الجامعة على شهادات دولية ينعكس مباشرةً على جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية داخل أقسام كليات الجامعة، ويساهم فى إعداد متخصصين بالذكاء الاصطناعى مؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق العملية، ويساهمون فى تنمية المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية.

أشار المشرف على أكاديمية IBM بالجامعة المصرية الروسية، أن تدريب الطلاب فى "مجال الذكاء الإصطناعى و تعلم الألة" فى الكلية يأتى ضمن بروتوكول تدريب أعضاء هيئة التدريس من الكلية؛ ليصبحوا مدربين معتمدين من "شركةIBM "؛ ليقوموا بعد ذلك بتدريب طلاب الكلية أو المهنيين فى المجال بالدورات التى تقام لهم فى "أكاديميةIBM " داخل الحرم الجامعى.. موضحاً أن الدورة إشتملت المناهج النظرية والتدريب العملى على أحدث تقنيات "شركة IBM" فى "مجال الذكاء الإصطناعى وتعليم الآلة"، وفى ختام التدريب تم عمل إختبارين للطلاب من "شركةIBM "، ومنح شهادتين دوليتين لكل من اجتاز الاختبار.