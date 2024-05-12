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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الموارد البشرية بأكاديمية البحث العلمي تحصل على الأيزو 9001

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

صرحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه في إطار سعي الأكاديمية لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، حصلت الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأكاديمية على شهادة الأيزو 9001-2015 في تطبيق نظام الجودة وفقاً للمعايير العالمية.

 وذلك بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة، حيث إن نظام إدارة الجودة في هذه الشهادة؛ يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيد بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.

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وأوضحت الفقي أن حصول الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأكاديمية علي شهادة الجودة أيزو 9001-2015 يعد خطوة في إطار الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الأكاديمية لتطبيق توجهات الدولة نحو الحكومة؛ وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعد نقلة نوعية في الأداء المؤسسي بالأكاديمية يتوافق مع دور الأجهزة التنفيذية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي للجهاز الإداري الذي تتبناه الدولة، وأشارت الدكتورة جينا الفقي إلي أن تطبيق المواصفات القياسية في العمل من خلال هذا القطاع يهدف إلى وضع الأكاديمية ضمن صفوف المؤسسات العالمية لأن الأيزو شهادة دولية تمنح للجهات التي تطبق نظام إدارة بمتطلبات عالمية في الجودة وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية في الإدارة وتأهيل العنصر البشري على أعلى المستويات.


وفي سياق متصل أوضح محمد عبدالله سلامة، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية أن قطاع الموارد البشرية هو العمود الفقري في الأكاديمية إدارياً والذي يقدم خدماته من خلال إدارتين عامتين و7  إدارات فرعية بطاقة بشرية عددها 36 موظفاً يقدمون الخدمة لعدد 1064 موظفاً على مستوى الأكاديمية.

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