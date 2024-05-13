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أخبار البلد

الهاكاثون الأول.. عاشور يؤكد تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية

جامعة 6 اكتوبر التكنولوجية
جامعة 6 اكتوبر التكنولوجية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، بحضور الدكتورة هبة سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتفقد الوزير المعرض الذي يضم منتجات الطلاب وابتكاراتهم، واستمع إلى شرح تفصيلي حول ابتكارات ومشروعات الطلاب المُتميزة، وأثنى سيادته على الابتكارات التي قدمها الطلاب في مختلف المجالات، خاصة وأنها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، موجهًا الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم؛ لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي.

وفي كلمته، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى وجود ١٠ جامعات تكنولوجية حاليًا تقدم برامج دراسية حديثة ومُتميزة تواكب مُتطلبات واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه جار العمل على إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دعم هذا المسار التعليمي الهام.

وأعرب الوزير عن سعادته بالابتكارات والمنتجات التكنولوجية المُتميزة للطلاب، والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية المختلفة بجمهورية مصر العربية، يما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة المصرية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

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وثمن الدكتور أيمن عاشور جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة الذين قدموا الدعم اللازم للطلاب لكي ينجحوا في تقديم هذه الابتكارات والمُنتجات المُتميزة، لافتًا إلى أن الهاكاثون يعُد فرصة كبيرة للطلاب لعرض مشروعاتهم الرائدة في مختلف المجالات، وإظهار قدراتهم وخبراتهم في المجال التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين جميع الجامعات التكنولوجية، وكذلك تشجيع الطلاب على تطبيق ما يتعلموه عمليًا بما يُظهر قدراتهم الحقيقية ومهاراتهم.

وأضاف الوزير أن الطلاب أظهروا من خلال مشاركتهم الفعالة والمبتكرة القدرة على مواجهة التحديات التكنولوجية المُعاصرة وتقديم حلول لها، مما يدل على أن الشباب لديهم القدرة والإرادة ليكونوا قادة في المُستقبل، ويساهموا في تحقيق التنمية والرخاء لوطننا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة سالم أن الهاكاثون التكنولوجي يعُد الأول من نوعه حول الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث يعُد منتدى أكاديمي لتبادل المعرفة والنتائج، ويهدف إلى تحويل ونقل الأفكار من المفاهيم التقنية إلى مشروعات ومنتجات حقيقية قابلة للتسويق على أرض الواقع، مؤكدة أن الهاكاثون يُلقي الضوء على الدور الهام لريادة الأعمال والابتكار في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة هبة سالم إلى أن الهاكاثون يهدف أيضًا إلى دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تُسهم بدورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة تشجيع الجامعات التكنولوجية للطلاب ومساعدتهم على تطبيقها فى صورة مشروعات حقيقية يُمكنها الدخول في عجلة الإنتاج، وخدمة المجتمع، وتوفير فرص العمل التي تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن هاكاثون التكنولوجيا الأول شارك فيه أكثر من 40 فريقًا من 10 جامعات تكنولوجية وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، وجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة مصر التكنولوجية الدولية)، وبلغ عدد الطلاب المُشاركين فيه أكثر من 150 مُشاركًا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الهاكاثون يهدف إلى تشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع ومنتجات حقيقية قابلة للتطبيق، وقياس مردود الطلاب العلمي والتقني ومدى اكتسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة، وذلك تنفيذًا لمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتماشيًا مع تحقيق رؤية مصر 2030 وجهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتنفيذ بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية والاقتصاد الوطني.

وفي الختام، قام الدكتور أيمن عاشور بتسليم الجوائز لرؤساء الجامعات التكنولوجية الفائزة، وأثنى سيادته على كافة الجهود المبذولة للخروج بهذه الابتكارات بهذه الصورة المُشرفة التي تعكس العمل بكل تفاني وإتقان.

 

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