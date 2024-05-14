عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

3 خطط سهلة تساعدك في التغلب على المزاج السيئ

المزاج
المزاج

هل تشعرين بسوء المزاج؟ إليك ثلاث خطط سهلة يمكن أن تساعدك في التغلب على المزاج السيء والاستمتاع بوقتك خارج المنزل، كشف عنها موقع webmd.

أمجد الشوا: المساعدات المصرية وصلت لقلوبنا وليست بغريبة على الشعب المصري

موقف الجهاز الفني للمنتخب من ضم صلاح ومرموش 

3 خطط سهلة تساعدك في التغلب على المزاج السيئ

تخصيص وقت للنشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية أو القيام بأنشطة بدنية يمكن أن يساعد في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. قم بالخروج للمشي في الهواء الطلق، أو قم بممارسة رياضة تحبها مثل ركوب الدراجة أو الرقص أو اليوغا. ستساعدك النشاطات البدنية على تحرير الإجهاد وزيادة إفراز المواد الكيميائية التي تحسن المزاج في الجسم.


التواصل مع الأصدقاء والعائلة: قضاء وقتٍ مع الأشخاص الذين تحبهم وتثق بهم يمكن أن يكون علاجًا رائعًا للمزاج السيء.

 قمي بتنظيم لقاء مع أصدقائك أو أفراد عائلتك واقضِ وقتًا ممتعًا معهم، يمكنك الخروج لتناول وجبة معًا، أو رؤية فيلم مشترك، أو ممارسة نشاط مشترك آخر يجلب البهجة والسعادة للجميع.


قمي بممارسة الهوايات والأنشطة التي تستمتع بها: ابحث عن الهواية أو النشاط الذي يسعدك ويمنحك الراحة. قد تكون هذه الهواية القراءة، أو الرسم، أو حل الألغاز، أو الطبخ، أو الاستماع للموسيقى، أو أي نشاط آخر يجذب اهتمامك. 

قمي بتخصيص وقت لممارسة هذه الأنشطة والاستمتاع بها. ستساعدك هذه الأنشطة على التركيز على شيء إيجابي وتحسين حالتك المزاجية.


تذكري أن الاسترخاء والاستمتاع بوقتك يعتمد بشكل كبير على الاستراتيجية التي تناسبك بشكل شخصي، جربي أن تكوني منفتحة لاستكشاف أنشطة جديدة واكتشاف ما يجلب السعادة والراحة لك.

المزاج التمارين الرياضية ممارسة التمارين الرياضية المزاج السيء النشاطات البدنية المواد الكيميائية إفراز المواد الكيميائية السعادة حالتك المزاجية الاستماع للموسيقى ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

لو موبايلك قديم متزعلش.. اعرف أفضل تطبيق يخلي صورك رائعة

دعاء صلاة الوتر كاملا.. ردده يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

إنذار بفناء العالم.. ساعة يوم القيامة تتحرك 90 ثانية.. وظهور علامات آخر الزمان

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

هتقابلهم كتير .. كيف يمكنني التعامل مع الأشخاص السلبيين بطريقة صحية؟

نصائح للسيطرة على شعور الخوف عند التعرض لأحداث مخيفة وصادمة

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

تحذير من السير بهذه الطرق مبكرا وطقس حار نهارا.. الأرصاد توضح الحالة الجوية اليوم الثلاثاء

خطف واعتداء.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر على يد سائق أوبر| ما القصة؟

أمير هشام: تمنيت أن يؤجل عمر مرموش موعد جراحته حتى نهاية معسكر منتخب مصر

3 سور تحصن من قرأها في الصباح والمساء ثلاث مرات.. اغتنمها

بـ150 ألف جنيه.. اركب سيارة «هاتشباك» فبريكا موديل 2011

إعلام فلسطيني: ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات إلى 20


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-